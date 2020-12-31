تسليط عقوبة على الأميركي سام كويري بسبب انتهاك قواعد مكافحة فيروس كورونا

وانسحب كويري، البالغ عمره 33 عاما، من البطولة لإصابته بعدوى كوفيد-19 قبل يوم واحد من انطلاق قرعة الدور الرئيسي وسافر من روسيا على متن طائرة خاصة على الرغم من فرض السلطات الروسية العزل الذاتي عليه.

ووصف اتحاد اللاعبين تصرّف كويري "بالمخالف لسلامة اللاعبين".

وأشار إلى إيقاف تنفيذ العقوية إذا لم يرتكب اللاعب الأميركي المزيد من انتهاكات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا خلال فترة اختبار على مدار ستة أشهر.

ولدى كويري، المصنف 53 عالميا، خمسة أيام للاستئناف على القرار.

ونال كويري عشرة ألقاب في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين آخرها في لوس كابوس المفتوحة في 2017.