English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

تسليط عقوبة على الأميركي سام كويري بسبب انتهاك قواعد مكافحة فيروس كورونا

من قبل

قال اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس إنه غرّم الأميركي سام كويري 20 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ بسبب انتهاك قواعد مكافحة فيروس كورونا خلال بطولة سان بطرسبرغ المفتوحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

AFP

وانسحب كويري، البالغ عمره 33 عاما، من البطولة لإصابته بعدوى كوفيد-19 قبل يوم واحد من انطلاق قرعة الدور الرئيسي وسافر من روسيا على متن طائرة خاصة على الرغم من فرض السلطات الروسية العزل الذاتي عليه.  

ووصف اتحاد اللاعبين تصرّف كويري "بالمخالف لسلامة اللاعبين".

وأشار إلى إيقاف تنفيذ العقوية إذا لم يرتكب اللاعب الأميركي المزيد من انتهاكات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا خلال فترة اختبار على مدار ستة أشهر.  

ولدى كويري، المصنف 53 عالميا، خمسة أيام للاستئناف على القرار.  

ونال كويري عشرة ألقاب في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين آخرها في لوس كابوس المفتوحة في 2017.  

سام كويري فيروس كورونا كوفيد-19 بطولة سان بطرسبرغ تنس اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس
السابق الإعلان عن أول "دفعة" من بطولا
اقرأ
الإعلان عن أول "دفعة" من بطولات السيدات لعام 2021
التالي

آخر الأحداث