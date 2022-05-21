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تنس

تريفيزان تحرز باكورة ألقابها في الرباط

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افتتحت الإيطالية مارتينا تريفيزان باكورة ألقابها في دورات رابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، وذلك بفوزها على الأميركية كلير ليو 6-2 و6-1 السبت في المباراة النهائية لدورة الرباط للتنس.

REUTERS

واحتاجت الإيطالية الى ساعة و32 دقيقة كي تخرج منتصرة من أول مباراة نهائية في مسيرتها الاحترافية، لتستعد بأفضل طريقة لخوض بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى.
 

دورة الرباط المغربية الدولية لكرة المضرب
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