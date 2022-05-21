واحتاجت الإيطالية الى ساعة و32 دقيقة كي تخرج منتصرة من أول مباراة نهائية في مسيرتها الاحترافية، لتستعد بأفضل طريقة لخوض بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى.
تريفيزان تحرز باكورة ألقابها في الرباط
من قبل AFP
افتتحت الإيطالية مارتينا تريفيزان باكورة ألقابها في دورات رابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، وذلك بفوزها على الأميركية كلير ليو 6-2 و6-1 السبت في المباراة النهائية لدورة الرباط للتنس.
واحتاجت الإيطالية الى ساعة و32 دقيقة كي تخرج منتصرة من أول مباراة نهائية في مسيرتها الاحترافية، لتستعد بأفضل طريقة لخوض بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى.
دورة الرباط المغربية الدولية لكرة المضرب