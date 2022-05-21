تريفيزان تحرز باكورة ألقابها في الرباط

من قبل AFP May 21, 2022 20:25 افتتحت الإيطالية مارتينا تريفيزان باكورة ألقابها في دورات رابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، وذلك بفوزها على الأميركية كلير ليو 6-2 و6-1 السبت في المباراة النهائية لدورة الرباط للتنس.