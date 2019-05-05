بيريتيني يلحق بغارين في نهائي دورة ميونيخ

وكانت الامطار الغزيرة أجلت المباراة من مساء السبت إلى صباح الأحد، على أن تقام المباراة النهائية بعد الظهر بين بيريتيني (23 عاماً) المصنف 37 في العالم وغارين الـ 47 الذي تغلب على الإيطالي ماركو تشيكيناتو الثالث بنتيجة 6-2 و6-4.

واحتاج بيريتيني إلى ساعة ودقائق قليلة للقضاء على آغوت الـ 21 في العالم.

ويخوض بيريتيني وغارين (21 عاماً) اللقاء في ظروف مشابهة تقريبًا، فالأول افتتح موسمه بلقب في أول دورة شارك فيها في بودابست الأسبوع الماضي بعد أن أحرز باكورة ألقابه عام 2018 في دورة غشتاد السويدية، وبلغ النهائي الثالث في مسيرته في ميونيخ.

من جانبه، بلغ التشيلي النهائي الثالث هذا العام وفي مسيرته، بعد دورة ساو باولو البرازيلية في آذار/مارس حيث خسر أمام الأرجنتيني غيدو بيا 5-7 و3-6 قبل أن يفتتح رصيده من الألقاب في هيوستن الأميركية في نيسان/أبريل على حساب النروجي كاسبر رود 7-6 (7-4) و4-6 و6-3.

ومن أبرز ضحايا غارين في ميونيخ كان الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً وحامل اللقب مرتين في الدور ربع النهائي، فحقق التشيلي أول انجاز من هذا النوع أمام لاعب من المصنفين الكبار.