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دوري أبطال أوروبا
تنس

بيريتيني يتقدم بصلابة وهاليب أولى المتأهلات لربع نهائي

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تأهل الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف سادساً الثلاثاء إلى الدور ثمن النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية لماسترز الألف نقطة في التنس بفوزه على الجنوب إفريقي لويد هاريس 6-4 و7-5.

Reuters

واعتمد بيريتيني الذي لم يسبق له أن تخطى الدور الثالث في كاليفورنيا على صلابة إرساله الأوّل ليحقق 12 إرسالاً ساحقاً ونسبة نجاح في الكرات الأولى بلغت 88 في المئة من أجل خلق الفارق أمام منافسه.

غير أن تفوق الإيطالي لم يحل دون خسارته ارساله في المجموعة الثانية، ليتقدم هاريس 4-1.

وتحدث بيريتيني عن تأخره في هذه المجموعة وهبوط مستواه قائلاً "كنت عصبياً بعض الشيء، ولم أحب ما يحصل وتركت العنان لنفسي لإخراج غضبي. في بعض الاحيان يكون ذلك جيداً".

ورفع بيريتيني الذي أدرك أهمية عدم الانجرار إلى مجموعة ثالثة فاصلة، من مستواه مجدداً ليهيمن على التبادلات ويفوز في ستة من الأشواط السبعة التالية، وبالتالي بالمجموعة والمباراة في ساعة و34 دقيقة. 

وعن كونه من بين المرشحين للفوز في الدورة، قال "من الجيد معرفة ذلك، ولكن من هم هنا، هم من يلعب أفضل تنس. في مطلق الأحوال من الرائع أن أتواجد في ثمن النهائي للمرة الأولى".

وضرب بيريتيني موعداً مع الصربي ميومير كيتسمانوفيتش (61 عالمياً) الفائز بصعوبة على الهولندي بوتيك فان دي زانتسخولب (47) 7-6 (7-3) و7-5.

وعند السيدات، باتت الرومانية سيمونا هاليب المتوجة باللقب عام 2015 أولى المتأهلات إلى ربع النهائي بفوزها السهل على مواطنتها سورانا كيرستيا 6-1 و6-4.
 
وتواجه المصنفة أولى عالمياً سابقاً و26 حالياً في الدور المقبل الكرواتية بيترا مارتيتش (79) الفائزة على الروسية ليودميلا سامسونوفا (32) 7-6 (8-6) و6-4.

وقلبت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة رابعة عالمياً تأخرها بمجموعة أمام الألمانية أنجليك كيربر (16) إلى فوز 4-6 و6-2 و6-3.
                                             

سيمونا هاليب ماتيو بيريتيني
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