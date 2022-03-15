بيريتيني يتقدم بصلابة وهاليب أولى المتأهلات لربع نهائي

واعتمد بيريتيني الذي لم يسبق له أن تخطى الدور الثالث في كاليفورنيا على صلابة إرساله الأوّل ليحقق 12 إرسالاً ساحقاً ونسبة نجاح في الكرات الأولى بلغت 88 في المئة من أجل خلق الفارق أمام منافسه.

غير أن تفوق الإيطالي لم يحل دون خسارته ارساله في المجموعة الثانية، ليتقدم هاريس 4-1.

وتحدث بيريتيني عن تأخره في هذه المجموعة وهبوط مستواه قائلاً "كنت عصبياً بعض الشيء، ولم أحب ما يحصل وتركت العنان لنفسي لإخراج غضبي. في بعض الاحيان يكون ذلك جيداً".

ورفع بيريتيني الذي أدرك أهمية عدم الانجرار إلى مجموعة ثالثة فاصلة، من مستواه مجدداً ليهيمن على التبادلات ويفوز في ستة من الأشواط السبعة التالية، وبالتالي بالمجموعة والمباراة في ساعة و34 دقيقة.

وعن كونه من بين المرشحين للفوز في الدورة، قال "من الجيد معرفة ذلك، ولكن من هم هنا، هم من يلعب أفضل تنس. في مطلق الأحوال من الرائع أن أتواجد في ثمن النهائي للمرة الأولى".

وضرب بيريتيني موعداً مع الصربي ميومير كيتسمانوفيتش (61 عالمياً) الفائز بصعوبة على الهولندي بوتيك فان دي زانتسخولب (47) 7-6 (7-3) و7-5.

وعند السيدات، باتت الرومانية سيمونا هاليب المتوجة باللقب عام 2015 أولى المتأهلات إلى ربع النهائي بفوزها السهل على مواطنتها سورانا كيرستيا 6-1 و6-4.



وتواجه المصنفة أولى عالمياً سابقاً و26 حالياً في الدور المقبل الكرواتية بيترا مارتيتش (79) الفائزة على الروسية ليودميلا سامسونوفا (32) 7-6 (8-6) و6-4.

وقلبت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة رابعة عالمياً تأخرها بمجموعة أمام الألمانية أنجليك كيربر (16) إلى فوز 4-6 و6-2 و6-3.

