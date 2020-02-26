بيترا كفيتوفا إلى ربع نهائي قطر توتال

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

واحتاجت اللاعبة التشيكية، المصنفة ثامنة في البطولة، لساعتين من أجل حسم نتيجة المباراة بمجموعتين لواحدة 6-2 و5-7 و6-1.

وتواصل كفيتوفا طريقها نحو إعادة "سيناريو" عام 2018 عندما توجت باللقب في العاصمة القطرية الدوحة على حساب الإسبانية غاربيني موغوروزا.

وستلاقي كفيتوفا في ربع النهائي اللاعبة الفائزة من مواجهة مواطنتها كارولينا بليسكوفا، الثالثة عالمياً والمتوجة بلقب البطولة في عام 2017، مع التونسية أنس جابر، المصنفة 44 عالمياً.

وتأهلت الروسية زفيتلانا كوزنتسوفا، المصنفة 46 عالمياً، إلى ذات الدور دون أن تلعب بعد انسحاب الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة 29 عالمياً، بسبب مشاكل في البطن.

وعبرت اللاعبة الأميركية عن انزعاجها من الانسحاب قائلة: " "أنا منزعجة حقًا من الانسحاب من الدوحة، لقد بذلت كل ما في وسعي لأكون جاهزة للعب، لكني لا أشعر بأنني في حالة جيدة. آمل أن أعود إلى هنا في العام المقبل."

يذكر أن الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة 17 عالمياً، قررت الانسحاب من البطولة بسبب أوجاع في أعلى الفخذ.



