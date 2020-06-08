بوريس بيكر يأسف لمقاربة العنصرية في ألمانيا

ونشر اللاعب المخضرم المتوج خلال مسيرته بستة ألقاب في البطولات الكبرى، شريطا مصورا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، في أعقاب انتقادات تعرض لها لمشاركته خلال عطلة الأسبوع في تظاهرة في لندن تضامنا مع حركة "بلاك لايفز ماتر" ("حياة السود تهم").

وتأتي هذه التظاهرة في إطار سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها مدن أميركية وعالمية، بعد مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد أثناء توقيفه في مدينة مينيابوليس من قبل الشرطي الأبيض ديريك شوفين الذي ضغط بركبته على رقبته لدقائق دون أن يستمع لمناجاته كونه لا يستطيع التنفس، قبل أن يتوفّي لاحقا.

وتطرق بيكر الذي كان متزوجا من أميركية تنحدر من جذور إفريقية، الى الانتقادات التي طالته "من ألمانيا"، معتبرا انه ربما لامس مسألة حساسة.

ورأى ان العنصرية في ألمانيا تقارب بتستّر معين "وأعتقد أن هذا أمر مؤسف... يجب ان نتحدث عنها بشكل أكثر علانية".

ودعا إبن الـ52 عاما إلى انخراط اجتماعي أكبر في بلاده لمواجهة العنصرية "لأننا جميعا عائلة واحدة".

ووجد بيكر نفسه محط انتقادات أيضا بعدما نشر في وقت سابق تغريدة عبر "تويتر" رد فيها على المواقف بحقه على خلفية مشاركته في التظاهرة.

وأعرب بيكر عن "صدمته" من "الاهانات العديدة (التي وصلته) من ألمانيا حصرا"، متسائلا "لماذا، لماذا، لماذا؟ هل أصبحنا بلدا من العنصريين؟".

وفي مقابل انتقاد بيكر عبر مواقع التواصل، شهدت مدن ألمانية عدة تظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع تضامنا مع فلويد.

وأفادت الشرطة المحلية أن نحو 10 آلاف شخص نزلوا إلى ساحة ألكسندربلاتس في برلين، بينما أقيمت تظاهرات أخرى في مدن ميونيخ وفرانكفورت وهامبورغ.