بنشيتش تحرز لقب بطولة تشارلستون

وتفوقت بنشيتش على جابر المصنفة عاشرة عالمياً، 6-1، 5-7، و6-4.

وفي المباراة التي استمرت ساعتين و35 دقيقة، أكدت حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، مستواها الجيد بحصد اللقب العاشر في مسيرتها، بعد أسبوع من خسارتها في نصف نهائي دورة ميامي أمام اليابانية ناومي أوساكا.

وكانت بنشيتش حاسمة منذ بداية المواجهة بسيطرتها على المجموعة الأولى 6-1، لكن التونسية جابر استعادت مستواها لتحسم المجموعة الثانية لصالحها.

وعادت السويسرية المصنفة عاشرة في الدورة، وردت في المجموعة الثالثة من خلال تحسين إرسالاتها لتظفر بالمجموعة والمباراة.

وذرفت جابر الدموع بعد المباراة على هزيمة جديدة في النهائي، وهي الرابعة من أصل خمس نهائيات وصلت إليها التونسية الشابة.

وما زالت التونسية تبحث عن لقبها الأول، بعد الذي توجت به في دورة برمنغهام الإنكليزية على العشب العام الماضي على حساب الروسية داريا كاساتكينا.

