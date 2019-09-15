العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
تنس

بليسكوفا تتوج بلقبها الـ15

من قبل

توجت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانياً عالمياً، بلقبها الاحترافي الخامس عشر بفوزها الأحد في نهائي دورة تشنغتشو الصينية على الكرواتية بترا مارتيتش الـ23 عالمياً 6-3 و6-2.

AFP

ولم تتأثر التشيكية البالغة 27 عاماً بتعطل المباراة النهائية أكثر من مرة بسبب الأمطار، وحسمت اللقاء دون عناء محرزة لقبها الرابع لهذا الموسم بعد دورات بريزبين الأسترالية، روما الإيطالية وإيستبورن البريطانية. من أصل خمس مباريات نهائية (خسرت في ميامي الأميركية).

وقلصت بليسكوفا الفارق مع بارتي في الصراع على صدارة التصنيف العالمي، إذ سيصبح 86 نقطة فقط في إصدار الإثنين.

في المقابل، لا تزال مارتيتش التي دخلت مباراة الأحد على خلفية أربعة انتصارات من أصل خمس مواجهات سابقة جمعتها ببليسكوفا، تبحث عن لقبها الثاني فقط بعد الذي توجت به في نيسان/أبريل الماضي في دورة اسطنبول التركية، من أصل أربع مباريات نهائية خاضتها حتى الآن.

كارولينا بليسكوفا
السابق بليشكوفا تتخطّى تومليانوفيتش و
اقرأ
بليشكوفا تتخطّى تومليانوفيتش وتتأهل إلى المباراة النهائية
التالي

آخر الأحداث