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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

بليسكوفا إلى نهائي روما

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بلغت التشيكية كارولينا بليسكوفا التاسعة عالمياً نهائي دورة روما للتنس اليوم السبت عقب تغلبها على الكرواتية بترا مارتيتش 6-1 و3-6 و6-2.

REUTERS

وتلتقي بليسكوفا (29 عاماً)، الفائزة بين الأميركية الشابة كوكو غوف البالغة 17 عاماً (35) والبولندية إيغا شفيونتيك (15).

وفي وقت مبكر السبت، أقصت إيغا شفيونتيك الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-2 و7-5 لتبلغ نصف النهائي.

وحسمت بطلة رولان غاروس المباراة المؤجلة أيضاً بسبب الأمطار في ساعة و36 دقيقة، لتضرب موعداً مع غوف على مقعد في نهائي الأحد ضد بليسكوفا.

وكانت غوف بلغت الجمعة أول نصف نهائي على الملاعب الترابية، بعد انسحاب الأسترالية أشلي بارتي من مواجهتها بسبب الإصابة في ذراعها، عندما كانت المصنفة أولى عالمياً متقدمة 6-4 و2-1.
 

كارولينا بليسكوفا دورة روما للتنس إيغا شفيونتيك
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