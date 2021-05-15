بليسكوفا إلى نهائي روما

وتلتقي بليسكوفا (29 عاماً)، الفائزة بين الأميركية الشابة كوكو غوف البالغة 17 عاماً (35) والبولندية إيغا شفيونتيك (15).

وفي وقت مبكر السبت، أقصت إيغا شفيونتيك الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-2 و7-5 لتبلغ نصف النهائي.

وحسمت بطلة رولان غاروس المباراة المؤجلة أيضاً بسبب الأمطار في ساعة و36 دقيقة، لتضرب موعداً مع غوف على مقعد في نهائي الأحد ضد بليسكوفا.

وكانت غوف بلغت الجمعة أول نصف نهائي على الملاعب الترابية، بعد انسحاب الأسترالية أشلي بارتي من مواجهتها بسبب الإصابة في ذراعها، عندما كانت المصنفة أولى عالمياً متقدمة 6-4 و2-1.

