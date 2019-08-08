بليسكوفا إلى ربع نهائي تورونتو

وأمام بليسكوفا أو أوساكا التي بلغت أيضاً الدور الثالث، فرصة استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات بعد خسارة بطلة رولان غاروس الفرنسية ومتصدرة الترتيب الأسترالي أشلي بارتي في الدور الثاني أمام الأميركية صوفيا كينين (20 عاماً) التي تأهلت بدورها إلى ربع النهائي بفوزها على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6-2 و6-2.

ومع بلوغ أوساكا الدور الثالث حيث تلتقي في وقت لاحق البولندية إيغا سفياتيك،، باتت خسارة بارتي لصدارة التصنيف مؤكدة، على أن يكون التنافس بين اليابانية والتشيكية حول من تستعيد المركز الأول عالمياً.





