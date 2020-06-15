"بطولة دجوكوفيتش" تُعيد الروح إلى كرة المضرب

وبدأت "جولة أدريا" السبت في بلغراد بمشاركة نجوم كبار في الكرة الصفراء هم فضلاً عن دجوكوفيتش، النمساوي دومينيك تييم الثالث عالمياً والألماني ألكسندر زفيريف السابع والبلغاري غريغور ديميتروف التاسع عشر.

وانتهت الجولة الأولى بفوز تييم إثر تغلبه على الصربي فيليب كرايينوفيتش 4-3 و2-4 و4-2.

وقدم اللاعبون مستويات غير مستقرة نظراً لعدم جاهزيتهم إثر التوقف القسري بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، لكن جميعهم أظهروا رغبة كبيرة في امتاع الجماهير المتحمسة. ولم يتردد نجوم اللعبة في التقاط صور "سيلفي" مع الجمهور طوال نهاية الاسبوع كما تفاعلوا مع أطفال جاؤوا للتعرف على اصول اللعبة.

وانضمت النجمة الصربية والمصنفة أولى عالميا سابقا يلينا يانكوفيتش التي اعتزلت قبل سنتين، إلى الدورة من خلال خوض مباراة للزوجي المختلط مع مواطنها دجوكوفيتش.

وقام دجوكوفيتش بدور الدليل السياحي لزملائه حيث رافقهم في جولة على أبرز معالم بلغراد.

تأثر دجوكوفيتش

وخاض دجوكوفيتش مباراتين، حيث خسر الأولى أمام مواطنه كرايينوفيتش وفاز في الثانية على زفيريف. وبعد المباراة ضد الألماني تحدث دجوكوفيتش إلى الجمهور وبدا عليه التأثر بقوله "أنا لا أبكي لأني أضعت فرصة خوض المباراة النهائية هنا، بل لأنني تذكرت طفولتي"، شاكراً الجمهور الذي هتف باسمه ولمساندته باقي اللاعبين أيضاً.

وسمحت شعبية دجوكوفيتش في دول البلقان وتوقف نشاط الكرة الصفراء لأسباب صحية، أن يقوم بتنظيم هذه الدورات الخيرية، وقد بيعت ألفي بطاقة لهذا الحدث في بلغراد كما وزعت الفي بطاقة ايضا الى الشركات الراعية.

وقال طالب الحقوق دوشان بوغيشيفيتش (25 عاما) "الأمر رائع، نحن عاصمة كوكب كرة المضرب في نهاية هذا الاسبوع".

ووزعت على الحضور كمامات لدى دخولهم الملعب، لكن قلة منهم ارتدوها ورد دجوكوفيتش على منتقدي عدم احترام التباعد الاجتماعي بالقول "تستطيعون بطبيعة الحال توجيه الانتقادات، لكن الأمر لا يعود لي للحكم ما إذا كان هذا الأمر خطيراً ام لا. كل ما نقوم به هو احترام تعليمات الحكومة الصربية".

وتقام جولة كرواتيا في 20 و21 الحالي، حيث سينضم النجوم المشاركون في بلغراد إلى الكرواتيين مارين سيليتش الـ37 عالمياً وبطل فلاشينغ ميدوز في 2014، وبورنا تشوريتش الـ33. في حين ألغيت جولة مونتينيغرو التي كانت مقررة يومي 27 و28 حزيران/يونيو الحالي، بسب "عدم وجود مواطني صربيا على قائمة السلطات الصحية وبالتالي عدم تمكنهم من السفر إلى مونتينيغرو يشكل عقبة لا يمكن تذليلها".

ثم يحط النجوم الرحال في البوسنة في الثالث والرابع من تموز/يوليو، قبل أن تختتم في الخامس من الشهر ذاته بمباراة استعراضية في ساراييفو بين دامير دجمهور المصنف أول في البوسنة و107 عالمياً ودجوكوفيتش.

وتقام جميع المباريات على الملاعب الترابية.

وسيتم التبرع بالأموال التي سيتم جمعها من هذه الجولة للعديد من المؤسسات الخيرية الإقليمية.

وتعاملت دول البلقان المعنية مع جائحة فيروس "كوفيد-19" بنجاح نسبي، حيث سجلت المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة، أقل من 24 ألف إصابة وحوالي 700 وفاة.



