أقصى السويسري المخضرم روجيه فيدرر (38 عاما) منافسه الصربي نوفاك دجوكوفيتش من بطولة الماسترز لكرة المضرب بفوزه عليه بسهولة 6-4 و6-3 في ثالث مبارياتهما في بطولة الماسترز الختامية في كرة المضرب، المقامة في العاصمة الإنكليزية لندن، عن مجموعة "بيورن بورغ" وبلغ نصف النهائي.

وأدّت خسارة دجوكوفيتش إلى ضمان احتلال الإسباني رافاييل نادال صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في نهاية عام 2019. وعادل نادال بالتالي الرقم القياسي لاحتلال هذا المركز في نهاية العام للمرة الخامسة في تاريخه الذي بات يتقاسمه مع فيدرر ودجوكوفيتش والأميركي جيمي كونورز.

وقدّم فيدرر أحد أفضل عروضه في الآونة الأخيرة ونجح في كسر إرسال منافسه مرة واحدة في المجموعة الأولى ومرتين في الثانية لينهي دور المجموعات في المركز الثاني وراء النمساوي دومينيك تييم وسيلاقي متصدر مجموعة "أندريه أغاسي" في نصف النهائي.

وثأر فيدرر بالتالي لخسارته أمام دجوكوفيتش في المباراة المشهودة في نهائي ويمبلدون الصيف الماضي.



وقال فيدرر بعد المباراة "أجواء رائعة، منافس رائع. لقد كان الأمر مميزا بالنسبة إلي. لقد استمتعت بذلك منذ البداية. أنا سعيد للغاية في الوقت الحالي".

وحمل اللقاء الرقم 49 بين اللاعبين ولا يزال دجوكوفيتش يتفوق بـ26 انتصارا مقابل 23 للسويسري علما بأن آخر انتصار لفيدرر على الصربي كان قبل أربع سنوات.

