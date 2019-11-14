بطولة الماسترز: فوز معنوي لبيريتيني على تييم

وكان مصير اللاعبين قد تحدد قبل دخولهما إلى هذه المباراة، حيث ضمن النمساوي بلوغ الدور نصف النهائي بعد فوزه في أول مباراتين على السويسري روجيه فيدرر الثالث، والصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني، في حين أكد الإيطالي خروجه بخسارتين أمام نفس اللاعبين.

وهو أول فوز في أول مشاركة لبيريتيني في مسيرته في بطولة الماسترز الختامية.

شهدت المجموعة الأولى ندية بين اللاعبين، كاد الإيطالي يحسمها في الشوط العاشر بعدما كان قد كسر شوط الإرسال الخامس للنمساوي، لكن الأخير رد له التحية بكسر مماثل، فتعادلا 5-5، وثم 6-6، ليحتكما إلى شوط فاصل أنهاه الإيطالي لصالحه 7-3.

ولم يحتاج بيريتيني لأكثر من كسر واحد في المجموعة الثانية ليفوز بها وبالمباراة، إذ اكتفى بكسر الإرسال الثالث لخصمه فتقدم 4-2، ونجح بالفوز بكل إرسالاته الباقية ليحسمها 6-3.

