بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا حاملة اللقب السبت المباراة النهائية لبطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبات كرة المضرب المحترفات، بانسحاب منافستها السويسرية بليندا بنسيتش بسبب الإصابة، لتواجه الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى، الفائزة على التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية.

وتمكنت الأوكرانية المصنفة ثامنة عالميا، من التفوق على منافستها السابعة بنتيجة 5-7، 6-3 و4-1، قبل أن تنسحب السويسرية بسبب آلام على مستوى الفخذ الأيمن بدأت تعاني منها خلال المجموعة الأولى.

ورأت سفيتولينا أن انسحاب بنسيتش "أمر صعب بالنسبة إليها"، مؤكدة أنها ستقدم "كل شيء على أرض الملعب غدا لمحاولة رفع الكأس مجددا".

وقدمت اللاعبتان أداء قويا في المجموعة الأولى التي امتدت لنحو خمسين دقيقة. وبعدما حافظت كل منهما على إرسالها، تمكنت بنسيتش من كسر إرسال سفيتولينا في الشوط السادس لتتقدم 4-2، قبل أن ترد الأوكرانية سريعا وتقلص الفارق إلى 3-4. لكن السويسرية عاودت الكسر في الشوط الثاني عشر وحسمت المجموعة لصالحها 7-5.

وفي المجموعتين الباقيتين، مالت الأفضلية لصالح سفيتولينا مع كسرين للإرسال في المجموعة الثانية (في الشوطين الأول والعاشر)، وكسر في الشوط الثاني للمجموعة الثالثة ساهم في تقدمها 4-1، قبل أن تختار بنسيتش الانسحاب بسبب الآلام، علما بأنها خضعت في المجموعة الأولى لعلاج بدني في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

وامتدت المباراة نصف النهائية الأولى لساعة وخمسين دقيقة.

وفي المباراة الثانية، تمكنت بارتي من التأهل إلى المباراة النهائية بفوزها على بليشكوفا بمجموعتين لواحدة وبنتيجة 4-6، 6-2 و6-3.

وضمنت بارتي (23 عاما) إنهاء الموسم في صدارة تصنيف المحترفات، وهي خاضت ضد بليشكوفا مباراة صعبة امتدت لساعة و53 دقيقة، واحتاجت في خلالها إلى استعادة المبادرة بعد خسارتها المجموعة الأولى.

وقالت الأسترالية عن النهائي المرتقب الأحد "هذه مباراة يمكنني أن أستمتع بها (...) ليس لدي ما أخسره وسأحاول أن أنهي الموسم بشكل جيد جدا".

وبدت التشيكية أفضل مع بداية المباراة، وحصلت على فرص عدة لكسر إرسال بارتي في الشوطين الأوليين على إرسالها، قبل أن تتمكن من تحقيق ذلك في شوط الإرسال الثالث (الخامس في المجموعة) وتتقدم 3-2.

وحافظت بليشكوفا على إرسالها في هذه المجموعة وحسمتها 6-4.

لكن بارتي ردت بقوة في المجموعة الثانية، وكسرت إرسال منافستها في الشوطين الرابع والثامن. وفي المجموعة الثالثة الفاصلة، تمكنت بارتي من كسر الإرسال مرة واحدة في الشوط السادس لتفوز بنهاية المطاف 6-3.