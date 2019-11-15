وبلغ الألماني نصف النهائي بفوزه على الروسي دانييل ميدفيدف 6-4 و7-6 (7-4).

وكان الإسباني رافاييل نادال المصنف أول عالميا فاز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس 6-7 (4-7) و6-4 و7-5 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.