بطولة الماسترز: دجوكوفيتش وفيدرر في المجموعة ذاتها

وتقام البطولة التي يشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين في العالم، في لندن بين 10 تشرين الثاني/نوفمبر و18 منه، ويحمل لقبها الألماني ألكسندر زفيريف، بعد فوزه في المباراة النهائية لنسخة 2018 على دجوكوفيتش.

وتقام البطولة بنظام مجموعتين تضم كل منهما أربعة لاعبين، على أن يتأهل أفضل اثنين إلى الدور نصف النهائي. وسيكون الإسباني المصنف أول عالمياً رافاييل نادال على رأس المجموعة الأولى ("مجموعة أندريه أغاسي")، ودجوكوفيتش على رأس الثانية ("مجموعة بيورن بورغ").

ويأمل دجوكوفيتش في أن يتمكّن في البطولة (1500 نقطة)، من العودة إلى صدارة التصنيف العالمي التي فقدها هذا الأسبوع لصالح نادال (يبلغ الفارق بينهما حالياً 640 نقطة). وفي حال تمكّن الصربي من ذلك، سيتمكن من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله الأميركي بيت سامبراس، لجهة إنهاء العام في صدارة التصنيف للمرة السادسة.

وبعد شكوك حول مشاركته في لندن بعد انسحابه بسبب إصابة في عضلات البطن قبل الدور نصف النهائي لدورة باريس للماسترز ألف نقطة السبت، أكد نادال الثلاثاء عزمه على المشاركة في البطولة الختامية.

وتوزعت المجموعتان على الشكل الآتي:

مجموعة أندريه أغاسي: الإسباني رافاييل نادال (الأول)، الروسي دانييل مدفيديف (الرابع)، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (السادس)، والألماني ألكسندر زفيريف (السابع).

مجموعة بيورن بورغ: الصربي نوفاك دجوكوفيتش (الثاني)، السويسري روجيه فيدرر (الثالث)، النمساوي دومينيك تييم (الخامس)، والإيطالي ماتيو بيريتيني (الثامن).