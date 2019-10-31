بلغت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا نصف نهائي بطولة الماسترز الختامية في كرة المضرب، بفوزها الخميس على التشيكية بترا كفيتوفا السادسة 6-4 و6-2 في مدينة شينزين الصينية، ولحقت بها السويسرية بليندا بنتشيتش.

في المباراة الاولى، ضمنت بارتي التي ستنهي السنة في صدارة التصنيف العالمي، صدارة المجموعة الحمراء بعد فوزها على السويسرية بليندا بنتشيتش السابعة وكفيتوفا وخسارتها امام الهولندية كيكي برتنز العاشرة.

وحسمت بطلة رولان غاروس المباراة في ساعة و28 دقيقة لتلحق الخسارة الثالثة بالتشيكية.

وقالت بارتي "شعرت باني نفذت جيدا. عرفت انه يتعين عليّ اللعب بشراسة. أنا متحمسة جدا لفرصة اللعب مجددا هنا".

وحاولت كفيتوفا، أكبر لاعبة مشاركة في البطولة، تغيير طريقة لعبها في المجموعة الثانية، وهاجمت على الشبكة لكن بارتي ردت بشكل مناسب وبلغت نصف النهائي في اول مشاركة لها.

وتابعت بارتي "انا سعيدة جدا من الطريقة التي تمكنت فيها من صد الكرات"، قبل أن تختم "اعتقد انها حاولت أن تخاطر قليلا. هذا الامر صب في مصلحتي قليلا".

وهذه المرة الثانية تواليا، تخرج كفيتوفا، حاملة لقب 2011، دون اي فوز وذلك في مشاركتها السابعة في البطولة الختامية للموسم.

وعبرت كفيتوفا عن خيبتها بالقول "لم اتمكن من ايجاد الايقاع المناسب".

واضافت في اشارة الى تفوق بارتي عليها "عندما وصلت الامور الى النقاط الحاسمة، كانت دائما تلعب أفضل مني".

وتلعب بارتي مع الفائزة في المباراة الجمعة ضمن المجموعة البنفسجية، بين الرومانية سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون والتشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية.

بنتشيتش تلتقي سفيتولينا

وفي المباراة الثانية، تقدمت بنتشيتش 7-5 ثم 1-صفر قبل أن تعلن الهولندية كيكي برتنز انسحابها بسبب وعكة صحية.

وتلقت برتنز مساعدة طبية في الشوط الافتتاحي للمجموعة الثانية، وتبين انها غير قادرة على اكمال المباراة لتعلن انسحابها، وباتت ثالث لاعبة تغادر البطولة بالانسحاب بعد الكندية بيانكا أندرييسكو التي انسحبت الاربعاء أمام بليشكوفا بداعي الاصابة واليابانية ناومي اوساكا.

بدأت برتنز المباراة بايقاع مرتفع، ولكنها لم تكن قادرة على حسم المجموعة الاولى لصالحها عندما كانت ترسل في الشوط العاشر، فيما كسرت بنتشيتش ارسالها في الشوط الثاني عشر وحسمت المجموعة الاولى لصالحها.

ومع انسحاب برتنز في بداية المجموعة الثانية، حققت بنتشيتش فوزها الاول على منافستها خلال أربع مباريات جمعتهما.

وعلقت السويسرية على فوزها قائلة "أنا حقا متأسفة لاجلها"، وتابعت "انها نهاية موسم طويل، لذا الجميع متعب".

اما برتنز فقالت "لم اشعر باني في حالة جيدة على الملعب. عانيت من مشاكل في معدتي. لم اكن املك الحيوية اللازمة وكنت اشعر بالدوار".

وضربت بنتشيتش موعدا السبت في الدور نصف النهائي مع حاملة اللقب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا متصدرة المجموعة البنفسجية.

وعن مواجهتها مع سفيتولينا قالت بنتشيتش "انا مرتاحة جدا. سألعب واكافح كالعادة. سفيتولينا هي احدى اللاعبات التي يتناسب اداؤها مع ارضية الملعب هنا".