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كأس العالم FIFA قطر 2022™
تنس

بطولة الـ "ATP": نادال يحفظ ماء الوجه بفوز معنوي على رود

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ودّع الاسباني رافايل نادال، المصنّف ثانيًا عالميًا، بطولة الـ "ATP" لكرة المضرب بفوز معنوي على حساب النروجي كاسبر رود 7-5 و7-5 في تورينو ضمن دور المجموعات.

reuters

وقال نادال الذي يعاني من الاصابة منذ فترة "إنني أتدرّب بشكل جيد".

وتابع "ربما لم اأخض العدد الكافي من المباريات كي أستعيد المستوى الذي كنت عليه. ليس هناك من ثقة كافية، على الأرجح، بعد ستة أشهر صعبة. هكذا سارت الأمور. أقبل بحقيقة أن الموسم لم ينته كما أردت. لكن على الأقل أنهيته بفوز إيجابي".

وحوّل نادال تركيزه إلى العام 2023 قائلاً "بالنسبة للعام الجديد، سأحاول أن أستعد بشكل مناسب، أن أعمل بطريقة صحيحة وأن استهل الموسم بالطاقة المناسبة والسلوك الصحيح لبلوغ المستوى الذي احتاجه من البداية. أنا متحمس حول الموضوع".

رافايل نادال
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