بطولة الـ "ATP": نادال يحفظ ماء الوجه بفوز معنوي على رود

وقال نادال الذي يعاني من الاصابة منذ فترة "إنني أتدرّب بشكل جيد".

وتابع "ربما لم اأخض العدد الكافي من المباريات كي أستعيد المستوى الذي كنت عليه. ليس هناك من ثقة كافية، على الأرجح، بعد ستة أشهر صعبة. هكذا سارت الأمور. أقبل بحقيقة أن الموسم لم ينته كما أردت. لكن على الأقل أنهيته بفوز إيجابي".

وحوّل نادال تركيزه إلى العام 2023 قائلاً "بالنسبة للعام الجديد، سأحاول أن أستعد بشكل مناسب، أن أعمل بطريقة صحيحة وأن استهل الموسم بالطاقة المناسبة والسلوك الصحيح لبلوغ المستوى الذي احتاجه من البداية. أنا متحمس حول الموضوع".