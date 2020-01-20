بطولة أستراليا المفتوحة: بارتي تنجو من فخ تسورينكو وتبلغ الدور الثاني

نجت الأسترالية اشلي بارتي المصنفة أولى من فخ الأوكرانية ليسيا تسورينكو عندما قلبت تخلفها أمام 5-7 إلى فوز 6-1 و6-1 وبلغت الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، الإثنين.

وفاجأت تسورنكو المصنفة أولى عالميا بكسبها المجموعة الاولى 7-5، لكن صاحبة الأرض ابنة الـ23 عاما قلبت الطاولة لصالحها بحسمها المجموعتين الثانية والثالثة بسهولة كبيرة وبنتيجة واحدة 6-1.

وتواجه بارتي الساعية لأن تكون اول أسترالية تفوز باللقب منذ مواطنتها كريس أونيل عام 1978، في الدور الثاني الفائزة من المباراة التي تجمع بين السلوفينية بولونا هرتسوغ أو السويدية ريبيكا بيترسون.

وقالت بارتي بعد المباراة أنها شعرت بأن "المباراة كانت دائما تحت سيطرتي، على الرغم من البداية غير الموفقة".

وأضافت الأسترالية الفائزة بأول ألقابها على أرضها في دورة أديلاييد السبت الماضي "كل شيء جيد، إنه لأمر مدهش أن أستعيد الأمور. كان من الجيد حقا اعادة ترتيب الأمور قليلا في بداية المجموعة الثانية".

ووصفت بارتي الدعم الذي حظت به خلال المباراة التي أقيمت في ملعب رود لايفر بأنه "لا يصدق على الإطلاق" مشيرة إلى انها كانت تتطلع إلى اللعب هنا. وقالت وسط هتافات الدعم "لم أستطع الانتظار حتى ألعب هنا ... شكرا لكم يا رفاق".