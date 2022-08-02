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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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بطلة ويمبلدون تودع دورة سان خوسيه من الدور الأول

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خرجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، حاملة لقب ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى الشهر الماضي، من الدور الأول لدورة سان خوسيه الأميركية في كرة المضرب، بخسارتها أمام الروسية داريا كاساتكينا المصنفة سابعة في البطولة 6-1 و2-6 وصفر-6.

AFP

وهو الفوز الحادي عشر في 12 مباراة لكاساتكينا الثانية عشرة عالمياً.

وتلتقي كاساتكينا التي غابت عن ويمبلدون بسبب قرار المنظمين استبعاد الروس والبيلاروس، في الدور الثاني مع الأميركية تايلور تاونسند الفائزة على الأسترالية ستورم ساندرز 6-1 و6-4.

وكانت ريباكينا قلبت تأخرها أمام التونسية أنس جابر وحرمتها من أن تصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تحرز لقب بطولة كبرى في كرة المضرب، بعدما هزمتها في نهائي ويمبلدون الإنكليزية على أرض عشبية 3-6 و6-2 و6-2، وتوجت هي بلقبها الكبير الأول.

وتشارك جابر في دورة سان خوسيه حيث صنفت في المركز الثالث وأعفيت من خوض الدور الأول على غرار اليونانية ماريا ساكاري الأولى والإسبانية باولا بادوسا الثانية والبيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتستهل جابر مشوارها من الدور الثاني بمواجهة الأميركية ماديسون كيز، وصيفة فلاشينغ ميدوز 2017 الفائزة على الصينية جانغ شواي 6-4 و6-2.

وبلغت الدور الثاني أيضا التشيكية كارولينا بليشكوفا الثامنة في البطولة بتغلبها على البريطانية كايتي بولتر 1-6 و7-6 (7-5) و6-3، لتلتقي الأميركية أماندا أنيسيموفا الفائزة على مواطنتها أشلين كرويغر 6-2 و7-6 (7-5).
 

داريا كاساتكينا بطولات المحترفات الدولية إيلينا ريباكينا
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