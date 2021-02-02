وحسم دجوكوفيتش، الباحث عن لقبه التاسع في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق الاثنين، المباراة في مجموعتين 7-5 و7-5 أمام شابوفالوف المصنف 12 عالميا، في ملعب رود ليفر أرينا في ملبورن ضمن مواجهة صربيا مع كندا.

وقبل أسبوع من انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى، لم تظهر تأثيرات بثرة في يد "نولي" والتي أزعجته خلال دورة استعراضية في أديلايد قبل أيام قليلة.

وبعد ثلاثين دقيقة من فوزه في الفردي، عاد دجوكوفيتش الى الملعب لخوض مباراة حاسمة في الزوجي مع مواطنه فيليب كرايوفيتش ليتغلب على شابوفالوف وميلوش روانيتش 7-5 و7-6 (7-4)، ما سمح لصربيا بالفوز في المواجهة مع كندا 2-1 ضمن المجموعة الأولى.

عبر دجوكوفيتش عن رضاه "كانت انطلاقة جيدة للموسم. أن تلعب ضد شابو يعدّ تحدياً كبيراً على الأرض الصلبة".

لكن البداية كانت أكثر صعوبة بالنسبة للنمسوي دومينيك تييم حامل لقب بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية.

سقط وصيف بطولة أستراليا الموسم الماضي امام الايطالي ماتيو بيريتيني العاشر 2-6 و4-6، في مواجهة تغلبت فيها إيطاليا على النمسا 2-1 ضمن المجموعة الثالثة.

وأعلن الاسباني نادال انسحابه قبل مواجهة أستراليا في المجموعة الثانية بسبب آلام في أسفل ظهره.

غرّد الاسباني الباحث عن لقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى ليفضّ الشراكة مع النجم الآخر السويسري روجيه فيدرر "قرّرنا مع المنتخب الاسباني وجهازي الفني عدم خوض المباراة الاولى اليوم في ملبورن بسبب آلام في ظهري".

وشهدت مباريات الثلاثاء فوز روسيا ونجمها دانييل ميدفيديف على الارجنتين مع نجمها دييغو شفارتسمان 2-صفر.

وبسبب فيروس كورونا، تقلّص عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 12.

Hi all, we have decided with #TeamSpain and my team, to not play today the first match of the @ATPCup here in #Melbourne since I have a stiff low back. Hopefully I’ll be better for Thursday. We have a strong team, all the to @pablocarreno91 @BautistaAgut & @M_Granollers #vamos 🇪🇸 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 2, 2021



