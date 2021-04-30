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تنس

بداية ناجحة لأوساكا في دورة مدريد

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استهلت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة ثانية عالمياً، مشوارها في دورة مدريد للتنس بفوزها على مواطنتها ميساكي دوي 7-5 و6-2 في الدور الأوّل الجمعة.

AFP

واحتاجت اللاعبة، البالغة 23 عاماً، إلى نحو ساعة ونصف تقريباً للتأهل إلى الدور الثاني، في مباراة خسرت خلالها ارسالها في مستهلها، وسددت 6 ارسالات ساحقة، حسمت في الأخير المباراة لصالحها، وكسرت إرسال منافستها خمس مرات.

وضربت أوساكا موعداً في الدور التالي مع التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة 20 الفائزة على الصينية تشيانغ وانغ 6-1 و6-3. 

وقلبت اليونانية ماريا ساكاري، 19 عالمياً، تخلفها بالمجموعة الأولى إلى فوز على الأميركية أناندا أنيسيموفا صفر-6 و6-1 و6-4، وتأهلت إلى الدور التالي.

ورفعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، السابعة عالمياً، من مستواها أمام المخضرمة الروسية فيرا زفوناريفا (36 عاماً) لتفوز بسهولة 6-1 و6-2.

وفازت الأميركية جيسيكا بيغولا على الرومانية سورونا سيرستيا 7-6 (7-5) و6-3.

دورة مدريد للتنس ناومي أوساكا أرينا سابالينكا جيسيكا بيغولا ماريا ساكاري
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