بداية موفقة لصربيا في كأس ديفيس

وبعد بداية صعبة لأبطال 2010 حيث عانى دوشان لايوفيتش للفوز على جيرالد ميلتسر بثلاث مجموعات 7-6 (7-5) و3-6 و7-5 في ساعتين و42 دقيقة، ضرب دجوكوفيتش بقوة ولم يعطِ دينيس نوفاك فرصة لالتقاط أنفاسه بالفوز عليه 6-3 و6-2 في 58 دقيقة، مانحاً بلاده التقدم 2-صفر وبالتالي حسم المواجهة مع أصحاب الضيافة.

وستكون مباراة الزوجي المقررة لاحقاً بين فيليب كرايينوفيتش ونيكولا تشاتيتش من الناحية الصربية وأوليفر ماراتش وفيليب أوسفالد من الجهة المقابلة هامشية.

وتضم المجموعة المنتخب الألماني المحروم من خدمات نجمه ألكسندر زفيريف الثالث عالمياً والمتوج مؤخراً بلقب بطولة "أيه تي بي" الختامية.

واستهلت إسبانيا منافسات المجموعة الأولى وحملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزته عام 2019 (ألغيت نسخة 2020 بسبب كورونا) بالفوز الجمعة على الإكوادور 2-صفر في مدريد بفضل فيليسيانو لوبيس وبابلو كارينيو بوستا الفائزين في مباراتي الفردي على روبرتو كيروز وإيميليو غوميس توالياً.

ورغم غياب ماتيو بيريتيني السابع عالمياً بسبب الإصابة، حسمت إيطاليا الجمعة مواجهتها مع الولايات المتحدة في تورينو ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وذلك بعد فوزها بمباراتي الفردي.

وتغلب لورنتسو سونيغو على رايلي أوبليكا 6-3 و7-6 (7-4)، ويانيك سينر على جون إيسنر 6-2 و6-صفر.

وتضم المجموعة المنتخب الكولومبي الذي يبدأ مشواره السبت ضد إيطاليا.