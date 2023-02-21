بداية قوية لشفيونتيك وخروج مبكر للفرنسية غارسيا في دورة دبي

وبعد أقل من 3 أيام على احتفاظها بلقبها بطلة لدورة الدوحة، احتاجت شفيونتيك إلى 72 دقيقة فقط للفوز على فرنانديز وصيفة بطلة الولايات المتحدة المفتوحة 2021.

وقالت شفيونتيك "لم يكن الأمر بهذه السهولة بالتأكيد. لقد كان أصعب بكثير مما تعكس النتيجة"، واصفة الملاعب بسرعة مماثلة لبطولة استراليا المفتوحة.

وتابعت "في المجموعة الثانية... كنت بحاجة إلى رفع مستواي. لم يكن لديّ الكثير من الوقت لأعتاد على الظروف، لكنني سعيدة لأنني أستطيع لعب التنس بقوة".

وتأهلت شفيونتيك إلى الدور الثالث وضربت موعداً مع الروسية ليودميلا سامسونوفا وصيفة دورة أبوظبي والتي تأهلت إلى الدور الثالث من دون أن تلعب جراء انسحاب منافستها الصينية كينوين جينغ بسبب أوجاع في المعدة.

فوز سريع لسابالينكا



واحتاجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً إلى 59 دقيقة لتحقيق انتصار كاسح على منافستها الأميركية لورين ديفيس 6-صفر و6-1 في الدور الثاني أيضاً.

وتلتقي سابالينكا في الدور التالي مع اللاتفية يلينا أوستابنكو حاملة اللقب العام الماضي والتي فازت بدورها على التشيكية ليندا فروهفيرتوفا 6-2 و6-صفر.

كما تأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة بفوزها على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-2 و5-7 و6-1.

وخرجت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة خامسة عالمياً مبكرا من الدور الثاني، بخسارتها أمام الأميركية ماديسون كيز 5-7 و4-6.

وتلتقي كيز في الدور التالي مع البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا الفائزة بصعوبة بالغة على الأميركية الأخرى أماندا انيسيموفا 4-6 و6-4 و7-6 (7-5).

وودّعت اليونانية ماريا ساكّاري المصنفة سادسة أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا 1-6 و2-6، فيما تأهلت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا على حساب الروسية داريا كاساتكينا السابعة 6-4 و4-6 و7-5.