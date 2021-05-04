بداية صعبة لروبليف في دورة مدريد

وعلى غرار المصنفين السبعة الأوائل الآخرين، وعلى رأسهم الإسباني رافايل نادال والروسي الآخر دانييل مدفيديف، أعفي روبليف من الدور الأول كمصنف سادس في الدورة لكن البداية لم تكن مشجعة بالنسبة للاعب الذي أقصى الإسباني رافايل نادال من ربع نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز منتصف نيسان/أبريل، إذ احتاج الى ساعتين و20 دقيقة لحجز بطاقته الى الدور الثالث.

وكان الروسي قريباً جداً من توديع البطولة بعدما حصل بول على فرصة التقدم 5-3 في المجموعة الثالثة قبل أن يفرط بها.

وبدا روبليف أنه في طريقه لفرض سطوته على المباراة حين تقدم في المجموعة الأولى 4-2، لكن منافسه الأميركي المصنف الـ58 عالمياً عاد من بعيد وجرّه الى شوط فاصل انتهى لصالحه بعد فوزه بست نقاط متتالية.

ورأى الروسي بعد اللقاء الصعب أنه "من المهم الفوز عندما لا تقدم (أفضل) مستوى لك وعندما لا تسير الأمور بالشكل الصحيح. بالتالي، كان من المهم الفوز بهذه المباراة لكي أحظى بثقة أكبر. أنا سعيد لتمكني من قلب الأمور".

ويلتقي روبليف في الدور الثالث الفائز من الأميركي جون إيسنر ومباراة الدور الأول بين الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت والإيطالي ماركو تشيكيناتو الصاعد من التصفيات.

وبلغ الدور الثالث أيضاً النمسوي دومينيك تييم بفوزه على الأميركي الصاعد من التصفيات ماركوس جيرون 6-1 و6-3 في أقل من ساعة، ليلتقي الأسترالي أليكس دي مينور الفائز على الجنوب إفريقي لويد هاريس 6-2 و3-صفر ثم بالانسحاب.

وبلغ الإيطالي الشاب يانيك سينر الدور الثاني من دون أن يكمل مباراته مع الأرجنتيني غيدو بيا الذي خسر المجموعة الأولى 2-6 ثم اتخذ قرار الانسحاب والتعادل سيد الموقف في الثانية 4-4 بسبب إصابة في ساقه اليمنى.

ويلتقي ابن الـ19 عاماً الذي بلغ أعلى تصنيف في مسيرته (18)، نتيجة وصوله أوائل نيسان/أبريل الى نهائي دورة ميامي الألف نقطة للماسترز ثم بعدها الى نصف نهائي دورة برشلونة، في الدور الثاني الأسترالي أليكسي بوبيرين الذي تغلب بدوره على الألماني يان-لينارد شتروف 6-3 و7-6 (7-4).

كما بلغ الدور الثاني الياباني كي نيشيكوري بفوزه على الروسي كارين خاتشانوف 6-7 (6-8) و6-2 و6-2، والنرويجي كاسبر رود بعد إقصائه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم بالفوز عليه 6-1 و6-4.

وانتهى مشوار الكندي الآخر دينيس شابوفالوف عند الدور الثاني على يد الكازخستاني ألسكندر بوبليك بالخسارة أمامه 4-6 و7-5 و4-6، فيما بلغ الإيطالي ماتيو بيرتيني الدور الثالث بفوزه على مواطنه فابيو فونييني 6-3 و6-4.