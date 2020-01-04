بداية جيدة لنادال ودجوكوفيتش وغير موفقة لتييم في الـ"ATP cup"

وفي أبرز لقاءات السبت من المسابقة التي تستضيف أستراليا نسختها الأولى، حققت إسبانيا الفوز على جورجيا ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما تفوقت صربيا على جنوب إفريقيا في الأولى، وكرواتيا على النمسا في الخامسة، وسط درجات حرارة مرتفعة أثّرت على أداء اللاعبين.

كما شهدت منافسات اليوم الثاني من المسابقة، تفوق منتخبات الأرجنتين وفرنسا واليابان، على بولندا وتشيلي والأوروغواي.

نادال وإسبانيا بسهولة

ولم يواجه نادال صعوبة تذكر في التفوق على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بنتيجة 6-3 و7-5، ليحسم المواجهة الأولى لبلاده في المجموعة بفوز ثانٍ في الفردي، بعدما كان مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت قد سحق ألكسندر متريفيلي 6-0 و6-0 في 72 دقيقة فقط.

وعلى رغم ان نادال فاز في ساعة و49 دقيقة، لكنه أقر بأن المباراة التي أقيمت في مدينة بيرث لم تكن سهلة. وأوضح "أنا سعيد جداً للتواجد في بيرث للمرة الأولى في حياتي (...) كانت مباراة أولى صعبة في الموسم الجديد، بداية غير سهلة"، متابعاً "لكن أعتقد انني قدمت مباراة رائعة".

وإضافة إلى الفوزين في الفردي، حقق المنتخب الإسباني فوزاً سهلاً أيضاً في الزوجي، بتفوق بابلو كارينيو بوستا وفيليسيانو لوبيز على ألكسندر باكشي وجورج تزيفادزي 6-3 و6-4 في 57 دقيقة فقط.

وجاء تفوق إسبانيا مماثلاً لتحقيق اليابان، بغياب أبرز لاعبيها كي نيشيكوري، فوزاً ساحقاً على الأوروغواي 3-صفر ضمن المجموعة ذاتها.

وتفوق غو سويدا على مارتن كويفاس 6-3 و6-1، ويوشيهيتو نيشيوكا على بابلو كويفاس 6-صفر و6-1، والثنائي توشيهيدي ماتسوي وبين ماكلاكلان على آرييل بيهار وبابلو كويفاس 7-6 (7-5) و6-4.

وقال نيشيوكا المصنف 73 عالمياً "لا أتمتع بقوة ضربات مقارنة باللاعبين الآخرين، لذا علي الاعتماد بشكل أكبر على حركة القدمين".

"يا لها من بداية" لدجوكوفيتش



من جهته، خاض دجوكوفيتش تحدياً أصعب أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون، واحتاج الى ساعتين و19 دقيقة ليتمكن من الفوز عليه بنتيجة 7-6 (7-5) و7-6 (8-6).

وحمل هذا الفوز الرقم 9 للصربي في 11 مواجهة مع الجنوب إفريقي، أبرزها في نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية 2018.

وقال دجوكوفيتش "يا لها من بداية للعام (...) أعتقد أن جودة كرة المضرب كانت عالية جداً" من اللاعبين.

وأتى تفوق المصنف ثانياً عالمياً على حساب الخامس سابقاً والمتراجع حالياً الى المركز 91، ليضمن الفوز لصربيا بعد تغلب دوسان لايوفيتش على لويد هاريس 3-6، 7-6 (7-4) و6-3.

كما فازت صربيا بالمباراة الثالثة في الزوجي.

وسبق فوز صربيا تغلب فرنسا بنتيجة 2-1 على تشيلي في المجموعة ذاتها، بفضل تفوق بونوا بير على نيكولاس ياري 6-7 (3-7)، 6-3 و6-3، وغايل مونفيس على كريستيان غارين 6-3 و7-5، بينما اكتفى المنتخب الأميركي الجنوبي بفوز في الزوجي بنتيجة 7-5 و6-2.

وأشاد بير ومونفيس بقائد منتخبهم جيل سيمون، إبن الـ35 عاماً المصنف 55 عالميا، معتبرين أن وجود لاعب في قيادة المنتخب يوفر قيمة مضافة.

وقال بير إن سيمون "كان من المصنفين العشرة الأوائل، ولا يزال يلعب. لديه العديد من الأمور لقولها عن الخصم، عن أدائي، وهذا أمر جيد".

خسارة تييم



وفي المجموعة الخامسة، حقق بورنا تشوريتش فوزه الأول منذ أكثر من عامين على الرابع عالمياً دومينيك تييم، ليقود بلاده كرواتيا للفوز على النمسا.

ودخل تشوريتش وتييم مباراتهما والنمساوي متفوق في آخر ثلاثة لقاءات من أربع مواجهات بينهما.

لكن الكرواتي خاض اللقاء بمعنويات تفوّق مواطنه مارين سيليتش بصعوبة على دينيس نوفاك في مباراة الفردي الأولى 6-7 (4-7)، 6-4 و6-4، في مباراة امتدت لساعتين و26 دقيقة.

واحتاج تشوريتش المصنف 28 عالمياً، الى ثلاث مجموعات أيضا لحسم اللقاء بنتيجة 7-6 (7-4)، 2-6، و6-3، بعد ساعتين و42 دقيقة.

وحصل النمساوي الذي خسر العام الماضي نهائي بطولة الماسترز الختامية أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، على ست فرص لكسر الإرسال في المجموعة الثالثة، دون ان يستفيد من أي منها.

وشكا تشوريتش من ارتفاع درجات الحرارة خلال اللقاء، موضحاً "كان الطقس حاراً جداً في البداية، لكن في المجموعة الثانية بدأت بالتحسن لأنني أعتقد أن درجات الحرارة انخفضت بعض الشيء".

وتستمر النسخة الأولى من البطولة حتى 12 كانون الثاني/يناير، بمشاركة 24 منتخباً في ست مجموعات، تتأهل ثمانية منها إلى ربع النهائي.