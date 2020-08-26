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دوري أبطال أوروبا
تنس

باوتيستا يطيح بميدفيديف ويبلغ نصف نهائي سينسيناتي

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خرج الروسي دانييل ميدفيديف حامل اللقب من الدور ربع النهائي لدورة سينسيناتي للماسترز مساء اليوم الأربعاء بخسارته أمام الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت.

AFP

وقدم ميدفيديف المصنف خامسا عالميا انطلاقة هائلة وكسر إرسال منافسه مرتين في المجموعة الأولى وحسمها لصالحه بسهولة 6-1، قبل أن يعود الإسباني بقوة الى أجواء المنافسة ويهزمه في المجموعة الثانية 6-4 والثالثة 6-3.

وأنقذ أغوت المصنف 12 عالميا 15 نقطة من أصل 20 لكسر إرساله وفاز بنسبة 71 في المئة على إرساله الثاني، ليبلغ نصف نهائي سينسيناتي للمرة الأولى في مسيرته بعد ساعتين و13 دقيقة. 

وهو ثاني فوز لباوتيتسا أغوت على ميدفيديف في ثاني لقاء يجمعها، بعد أن سبق وتفوق عليه في نهائي دورة شيناي الهندية عام 2017. 

ويلتقي الإسباني في نصف النهائي مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول أو الألماني يان-لينارد شتروف. 

                  
                   
 

دورة سينسيناتي دانييل ميدفيديف روبرتو باوتيستا أغوت
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