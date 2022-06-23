باوتيستا يجرّد مدفيديف من اللقب

وثأر باوتيستا أغوت لخسارته الأسبوع الماضي أمام مدفيديف في ربع نهائي دورة هاله الألمانية التي وصل فيها منافسه إلى المباراة النهائية قبل السقوط على يد البولندي هوبرت هوركاش، ليخسر بذلك النهائي الثاني توالياً بعدما سبق له أن سقط عند العقبة الأخيرة في دورة سهرتوخنبوس الهولندية أمام المغمور المحلي تيم فان ريتهوفن.

وعلق باوتيستا أغوت على إقصائه مدفيديف بالقول "كان عليّ أن ألعب بشكل جيد جداً للفوز على دانييل. إنه الرقم واحد في العالم وحامل لقب مايوركا. لقد تغلب عليّ قبل أيام معدودة. لقد لعبت مباراة مثالية حقاً".

