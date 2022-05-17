English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

بافليوتشنكوفا وصيفة رولان غاروس تنهي موسمها باكراً بداعي الاصابة

من قبل

أعلنت الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا، وصيفة بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب العام الماضي، انتهاء موسمها لاصابة في ركبتها.

Reuters

وخاضت الروسية البالغة من العمر 30 عاماً، ثلاث دورات منذ مطلع العام الحالي وخسرت في الدور الأول من دورة روما الأسبوع الماضي.

وقالت بافليوتشنكوفا على حسابها على تويتر الثلاثاء "أنا حزينة للغاية بالقول بأني مضطرة إلى الانسحاب من رولان غاروس وباقي الدورات هذا العام".

وأضافت "راودتني فكرة الانسحاب طوال الاسبوع الماضي وكان القرار صعباً للغاية ذلك لان رولان غاروس دائماً ما كانت بطولة مميزة بالنسبة إلي لا سيما بعد المشوار الحلم الذي عشته العام الماضي".

وأدّت إصابة بافليوتشنكوفا إلى تراجعها مراكز عدة في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات حيث تحتل حالياً المركز الحادي والعشرين بعد أن كانت في المرتبة الحادية عشرة.

                  

رولان غاروس أناستازيا بافليوتشنكوفا
السابق ميدفيديف يعلن عن جاهزيته للعود
اقرأ
ميدفيديف يعلن عن جاهزيته للعودة
التالي
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>