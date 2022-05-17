بافليوتشنكوفا وصيفة رولان غاروس تنهي موسمها باكراً بداعي الاصابة

وخاضت الروسية البالغة من العمر 30 عاماً، ثلاث دورات منذ مطلع العام الحالي وخسرت في الدور الأول من دورة روما الأسبوع الماضي.

وقالت بافليوتشنكوفا على حسابها على تويتر الثلاثاء "أنا حزينة للغاية بالقول بأني مضطرة إلى الانسحاب من رولان غاروس وباقي الدورات هذا العام".

وأضافت "راودتني فكرة الانسحاب طوال الاسبوع الماضي وكان القرار صعباً للغاية ذلك لان رولان غاروس دائماً ما كانت بطولة مميزة بالنسبة إلي لا سيما بعد المشوار الحلم الذي عشته العام الماضي".

وأدّت إصابة بافليوتشنكوفا إلى تراجعها مراكز عدة في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات حيث تحتل حالياً المركز الحادي والعشرين بعد أن كانت في المرتبة الحادية عشرة.



