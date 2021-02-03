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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

بارتي دون عناء في دورة يارا فاليه

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تغلبت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى على التشيكية ماري بوزكوفا 6-صفر و4-6 و6-3 في دورة يارا فاليه المقامة في ملبورن.

REUTERS

وقالت بارتي "في منتصف المباراة افتقدت إلى التنفيذ لكني سعيدة في حسم الأمور في النهاية".

وكادت الأميركية صوفيا كينين في طريقها إلى الخروج المبكر عندما خسرت المجموعة الأولى 5-7 وتخلفت 1-4 في الثانية، لكنها استعادت توازنها لتخرج فائزة بالمجموعتين الثانية والثالثة 7-5 و6-2.

وقالت كينين "كنت سعيدة بالطريقة التي نجحت بها في تغيير مجرى الأمور في المجموعة الثانية لصالحي عندما وجدت ايقاعي".

وتابعت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس (39 عاماً) نتائجها القوية بفوزها على البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا 6-1 و6-4.

وقالت وليامس"حتى الآن تسير كل الأمور بشكل جيد. أمر مميز اللعب هنا وسط ما يجري حول العالم". 


 

سيرينا وليامس آشلي بارتي صوفيا كينين
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