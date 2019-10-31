بارتي تقصي كفيتوفا وتبلغ نصف نهائي بطولة الماسترز الختامية

وضمنت بارتي التي ستنهي السنة في صدارة التصنيف العالمي، صدارة المجموعة الحمراء بعد فوزها على السويسرية بليندا بنتشيتش السابعة وكفيتوفا وخسارتها أمام الهولندية كيكي برتنز العاشرة.

وحسمت بطلة رولان غاروس المباراة في ساعة و28 دقيقة لتلحق الخسارة الثالثة بالتشيكية.

وحاولت كفيتوفا، أكبر لاعبة مشاركة في البطولة، تغيير طريقة لعبها في المجموعة الثانية، وهاجمت على الشبكة لكن بارتي ردت بشكل مناسب وبلغت نصف النهائي في اول مشاركة لها.

وفي ظل إقصاء كفيتوفا، انحصرت البطاقة الثانية بين بنتشيتش وبرتنز اللتين تلقيان في وقت لاحق.

وهذه المرة الثانية تواليا، تخرج كفيتوفا، حاملة لقب 2011، دون أي فوز وذلك في مشاركتها السابعة في البطولة الختامية للموسم.

وفي المجموعة البنفسجية، تأهلت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا الثامنة وحاملة اللقب الاربعاء بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب الخامسة.

