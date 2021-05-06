بارتي تقصي بادوسا وتعبر للنهائي

وثأرت الأسترالية من منافستها بادوسا المصنفة 62 عالمياً التي باتت أول إسبانية تبلغ المربع الذهبي في 12 عاماً من تاريخ الدورة، بعد خسارتها أمامها في ربع نهائي دورة تشارلستون الشهر الماضي بمجموعتين 4-6 و3-6.

وقارعت بادوسا (23 عاماً) المشاركة ببطاقة دعوة والتي وصلت إلى نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرتها ضمن دورات الألف نقطة، منافستها في المجموعة الأولى وفرضت التعادل 4-4، قبل أن تتمكن بارتي من خلق الفارق عندما كانت ترسل للمرة الثالثة للفوز بالمجموعة 5-4 بمساعدة خطأ مزدوج من الإسبانية.

وعلى الرغم من كسر بادوسا إرسال منافستها في بداية المجموعة الثانية، إلاّ أن بارتي ردت التحية بكسر إرسال الإسبانية مرتين لتفوز بعد ساعة وربع. ورفعت بارتي عدد انتصاراتها المتتالية على الملاعب الترابية إلى 16.

وتلتقي بارتي في المباراة النهائية السبت، الفائزة بين البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة والروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا اللتين تلعبان في وقت لاحق اليوم.