بارتي تسقط في ظهورها الأول على أرضها

سقطت الأسترالية آشلي بارتي في ظهورها الأول على أرضها كمتصدرة لترتيب رابطة اللاعبات المحترفات، وذلك بخسارتها الخميس في الدور الثاني لدورة بريزبين أمام الأميركية الصاعدة من التصفيات جنيفر برايدي 4-6 و6-7 (4-7).

ومن المؤكد أن الأسترالية البالغة من العمر 23 عاما كانت تمني النفس بالخروج منتصرة من الملعب الذي تتمرن فيه حين تكون في بلادها وأمام آلاف المعجبين الذين حضروا لمتابعتها، لكن برايدي حرمتها من ذلك وحققت فوزها الأول على الإطلاق على إحدى لاعبات نادي العشر الأوليات في تصنيف المحترفات.

وأقرت بارتي أن برايدي التي أقصت الثلاثاء النجمة الروسية ماريا شارابوفا من الدور الأول، كانت "مسيطرة على المباراة... كانت الأكثر اندفاعا ويجب أن يقر المرء بذلك حين يستحقه الخصم".

وتابعت "لقد تأهلت من التصفيات... تلعب كرة مضرب استثنائية ولا يمكنني بالتأكيد أن أتجاهل ذلك. لعبت مباراة رائعة اليوم وتستحق الفوز".

ونشأت بطلة رولان غاروس الفرنسية لعام 2019 في الضواحي الغربية لبريزبين ولذلك احتشد آلاف المشجعين لمتابعة تمارينها هذا الأسبوع، إلا أن هذا الأمر لم يشكل عليها أي ضغط بحسب ما أكدت، متوجهة إلى الإعلاميين "أعتقد أنه (الضغط) يأتي منكم بكل صراحة. أعتقد أنكم تستمتعون بالحصول على شيء لتكتبوا عنه...".

وتلتقي برايدي في الدور ربع النهائي التشيكية بترا كفيتوفا الخامسة، والتي تغلبت بدورها على الروسية الصاعدة من التصفيات ليودميلا سامسونوفا 6-3 و6-2.

وواصلت التشيكية الأخرى كارولينا بليشكوفا الثانية حملة الدفاع عن لقبها وتأهلت إلى ربع النهائي لمواجهة الأميركية أليسون ريسك، بفوزها الصعب على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش 6-4 و6-7 (5-7) و6-1.