بارتي تستعيد إيقاعها بصعوبة

وكانت بارتي قد سقطت في ظهورها الأول على أرضها كمتصدرة لترتيب رابطة اللاعبات المحترفات، أمام الاميركية الصاعدة من التصفيات والمصنفة 49 عالمياً جنيفر برايدي في الدور الثاني لدورة بريزبين.

وقالت بارتي التي عادلت الروسية 3-3 في المواجهات المباشرة: "كانت مباراة متقاربة جداً".

وقلبت بارتي (23 عاماً) تأخرها أمام الروسية المصنفة 13 عالمياً في عام 2011، وواجهت صعوبات جمة في نهاية المجموعة الثالثة الحاسمة وذلك بعد تقدمها 5-2.

وأضافت الأسترالية التي حسمت المباراة في ساعتين و9 دقائق "نجحت في فرض طريقتي خلال التبادلات في المجموعة الثالثة".

وتلتقي بارتي في ربع النهائي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا أو الأسترالية أرينا روديونوفا والتي أقصت الأميركية سلون ستيفنز بطلة فلاشينغ ميدوز سابقاً.

وانضمت إلى بارتي الرومانية سيمونا هاليب التي استهلت مشوارها في 2020 بالفوز على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و7-5.



شرحت بعد المباراة "كانت مباراة صعبة وتوقعت ذلك، نظراً لأني لعبت مرتين هنا سابقاً.. تعرضت للإرهاق قليلاً في المجموعة الثانية، ويجب أن احتفظ بمستواي في المباراة المقبلة".



وتلتقي هاليب في ربع النهائي الفائزة بين البيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية برناردا بيرا.