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الدوري الإنكليزي الممتاز
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بارتي تحافظ على صدارة التصنيف ولكن تخسر النقاط

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خسرت الأسترالية آشلي بارتي 304 نقاط في صدارة تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الإثنين بسبب خروجها من الدور الثاني لدورة بريزبين الأسترالية الأسبوع الماضي.

AFP

وودعت بارتي الدورة الأسترالية بالخسارة أمام الأميركية جينيفر برادي المصنفة 49 عالمياً، فتقلص الفارق من 1911 نقطة إلى 1607 نقاط عن مطاردتها المباشرة التشيكية كارولينا بليشكوفا التي احتفظت بلقبها بطلة لدورة بريزبين بفوزها على الأميركية الأخرى ماديسون كيز.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي        7547 نقطة
2- التشيكية كارولينا بليشكوفا  5940
3- اليابانية ناومي أوساكا      5496
4- الرومانية سيمونا هاليب      5461
5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا  5075
6- الكندية بيانكا أندرييسكو    4935
7- السويسرية بيليندا بنسيتش    4605
8- التشيكية بترا كفيتوفا       4436
9- الأميركية سيرينا وليامس      4215
10- الهولندية كيكي برتنز       4165

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