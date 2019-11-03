بارتي تجرّد سفيتولينا لقب ماسترز السيدات

وتفوقت بارتي بسهولة نسبية 6-4 و6-3، لتحرز لقب البطولة التي أقيمت في مدينة شينزين الصينية على حساب منافستها الثامنة عالميا.

وهي المشاركة الأولى لبارتي (23 عاما) في بطولة الماسترز، وتأتي بعد أشهر من تتويجها بطلة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وذلك في أول لقب "غراند سلام" تحرزه في مسيرتها الاحترافية.

واحتاجت بارتي الى ساعة و26 دقيقة لتحقق فوزها الأول على الأوكرانية في سادس مباراة بينهما، وتنال جائزة مالية قدرها 4,42 مليون دولار، هي الأكبر التي تمنح بعد تتويج في كرة المضرب لدى الرجال أو السيدات.

وسبق لبارتي أن ضمنت إنهاء الموسم في صدارة تصنيف المحترفات.

ولم تتمكن سفيتولينا من مواصلة مسيرتها الناجحة في البطولة، اذ بلغت النهائي للعام الثاني تواليا، وهي لم تخسر طوال الأسبوع سوى مجموعة واحدة، وذلك في مباراة نصف النهائي أمام السويسرية بيليندا بنسيتش التي انسحبت من المجموعة الثالثة لمباراتهما السبت بسبب الإصابة.