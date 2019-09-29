بارتي تتوقع جاهزيتها للمشاركة في دورة الصين

وخسرت بارتي (23 عاماً) في نصف نهائي دورة ووهان الصينية الجمعة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا التي احتفظت في نهاية المطاف بلقبها على حساب الأميركية أليسون ريسك في النهائي أمس.

واحتاجت الأسترالية خلال نصف النهائي، إلى علاج طبي لربلة الساق اليسرى.

لكن بارتي المتوّجة هذا العام بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، أشارت الأحد إلى أنّها تنزل إلى أرض الملعب منذ مباراتها الأخيرة، وأنها تتطلع للقيام بذلك "بعد ظهر اليوم (للتمارين نظراً لأنّها معفية من خوض الدور الأول)".

أضافت: "لكن مما بدت عليه الأمور حتى الآن، سيكون الوضع أفضل بشكل طفيف مما توقعنا، وهذا أمر جيد".

وأضافت "أنا واثقة من أنني لن أعاني من مشاكل".