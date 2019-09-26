بارتي إلى نصف نهائي ووهان

وتلتقي بارتي في نصف النهائي حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا في مباراة ثأرية بعد خسارتها أمام الأخيرة في الدور نصف النهائي في ووهان العام الماضي.

وعلقت بطلة النسخة الأخيرة من رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى على فوزها بالقول "كانت مباراة على أعلى المستويات. أعتقد أنها ربما واحدة من أفضل المباريات التي لعبتها في الآونة الأخيرة".

وتابعت "كان بالإمكان (المباراة) أن تنتهي في اتجاه معاكس. كنت سعيدة للطريقة التي صارعت فيها في النهاية، ووضعت الكثير من الضغوط عليها (مارتيتش) مع الكثير من الارسالات للفوز بالمباراة في المجموعة الثالثة".

وأثنت المصنفة أولى عالمياً على منافستها الكرواتية معتبرة أنها "واحدة من أفضل من يتحرك على الملعب".

وحجزت سابالينكا (21 عاماً) بطاقتها إلى المربع الذهبي بفوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المشاركة ببطاقة دعوة بنتيجة 6-3 و1-6 و6-1 الخميس.