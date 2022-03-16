بادوسا تواصل الدفاع عن لقبها بنجاح في إنديان ويلز

وكان لبادوسا اليد العليا في المجموعة الثانية مع كسر الإرسال 3-2، ثم حسمت نقطتين فاصلتين في الشوط الثامن لتتقدم 5-3.

وبالتالي حسمت المباراة لصالحها في مجموعتين متتاليتين 6-4 و6-4.

وستواجه بادوسا في ربع النهائي، الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا التي فازت على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 7-6 (7/5)، 6-7 (5/7)، و7-5.

من جهتها، حجزت المصنفة الرابعة عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، بطاقتها إلى ربع النهائي بتحقيق الفوز على حساب الألمانية المخضرمة أنجليك كيربر 4-6، 6-2، و6-3.

وستواجه شفيونتيك الأميركية ماديسون كيز التي تغلبت على البريطانية هارييت دارت 6-1 و6-4.

وكانت الرومانية سيمونا هاليب أولى المتأهلات إلى ربع النهائي بفوزها السهل على مواطنتها سورانا كيرستيا 6-1 و6-4.

كما تأهلت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة سادسة، إلى ربع النهائي بفوزها على الأسترالية داريا سافيل التي كانت متأخرة 4-1 عندما انسحبت من المباراة بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

وستلعب ساكاري مع الكازاخية إيلينا ريباكينا التي تغلبت على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 7-6 (7/5) و6-2.





