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دوري أبطال أوروبا
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بادوسا تواصل الدفاع عن لقبها بنجاح في إنديان ويلز

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واصلت الإسبانية باولا بادوسا دفاعها عن اللقب في دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بتفوقها الثلاثاء على الكندية ليلى فرنانديز لتبلغ الدور ربع النهائي.

REUTERS

وكان لبادوسا اليد العليا في المجموعة الثانية مع كسر الإرسال 3-2، ثم حسمت نقطتين فاصلتين في الشوط الثامن لتتقدم 5-3.

وبالتالي حسمت المباراة لصالحها في مجموعتين متتاليتين 6-4 و6-4.

وستواجه بادوسا في ربع النهائي، الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا التي فازت على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 7-6 (7/5)، 6-7 (5/7)، و7-5.

من جهتها، حجزت المصنفة الرابعة عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، بطاقتها إلى ربع النهائي بتحقيق الفوز على حساب الألمانية المخضرمة أنجليك كيربر 4-6، 6-2، و6-3.

وستواجه شفيونتيك الأميركية ماديسون كيز التي تغلبت على البريطانية هارييت دارت 6-1 و6-4.

وكانت الرومانية سيمونا هاليب أولى المتأهلات إلى ربع النهائي بفوزها السهل على مواطنتها سورانا كيرستيا 6-1 و6-4.

كما تأهلت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة سادسة، إلى ربع النهائي بفوزها على الأسترالية داريا سافيل التي كانت متأخرة 4-1 عندما انسحبت من المباراة بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

وستلعب ساكاري مع الكازاخية إيلينا ريباكينا التي تغلبت على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 7-6 (7/5) و6-2.
                  
                  
 

إنديان ويلز إيغا شفيونتيك باولا بادوسا
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