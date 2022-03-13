بادوسا تتأهل وأنس جابر تغادر

ونجحت الإسبانية في حسم المواجهة بواقع 6-2 و7-6 (7-4) في ساعة و37 دقيقة.

وفي نتيجة غير متوقعة، خسرت التونسية أنس جابر، العاشرة عالمياً، أمام الأسترالية داريا سافيل، المصنفة 409 على العالم، بمجموعتين لواحدة 5-7 و7-6 (7-صفر) و4-6.

وغادرت اليابانية ناومي أوساكا، البطولة بعد خسارتها أمام الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا صفر-6 و4-6.

وفي المجموعة الأولى ضمن الدور الثالث، صاح أحد المشجعين "ناومي أنت فاشلة"، فعبّرت المصنفة 78 عالمياً التي تعاني من ضغوط ذهنية عن استيائها أمام حكمة المباراة.

وبرغم تماسكها واكمال المواجهة، قالت بعد الخسارة إن هذه الحادثة ذكّرتها بتعرّض الأميركيتين فينوس وسيرينا وليامس لمضايقات في الدورة عام 2001.

وخرجت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثالثة عالمياً والثانية في الدورة، بخسارتها أمام الإيطالية ياسمين باوليني 6-2 و3-6 و3-6.

