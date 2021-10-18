بادوسا تؤكد على صعودها التاريخي وتتوج بلقب إنديان ويلز

واللقب هو الثاني للإسبانية بعد تتويجها في دورة بلغراد هذا العام من دون أن تخوضها بعد انسحاب منافستها الكرواتية انا كونيوه بداعي الإصابة، في حين لا تزال آزارنكا بطلة أستراليا المفتوحة مرتين ووصيفة فلاشينغ ميدوز عام 2020 تبحث عن لقبها الأول هذا العام.

ودخلت بادوسا المباراة النهائية وهي لم تخسر أي مجموعة في الدورة ونجحت في إنقاذ الموقف أواخر المجموعة الثالثة الحاسمة عندما تقدمت عليها أزارنكا، الأكثر خبرة منها 5-4 والإرسال في حوزة الاخيرة، لكن الإسبانية قلبت الأمور وفرضت على منافستها خوض جولة فاصلة أنهتها في صالحها لتحسم المباراة.

وتألقت بادوسا (23 عاماً) هذا العام الذي بدأته في المركز الـ70 عالمياً لكنها سترتقي مراكز عدة جراء هذا التتويج وتحتل المركز الثالث عشر في التصنيف الجديد الذي صدر اليوم الاثنين.

وكانت المباراة النهائية سجالاً بين اللاعبتين، وتقدمت بادوسا في الجولة الفاصلة للمجموعة الاولى 4-صفر، لكن آزارنكا عادلت الأرقام 5-5 قبل ان تحسمها بادوسا في صالحها.

وتسيّدت البيلاروسية المجموعة الثانية وأنهتها بسهولة 6-2 لتعادل النتيجة وتفرض مجموعة ثالثة كادت تحسمها في صالحها لأنها تقدمت على منافستها 5-4 والإرسال في حوزتها لكن بادوسا أنقذت الموقف وفرضت جولة فاصلة فازت بها وبالمباراة.

وارتمت بادوسا على الأرض قبل أن تتوجه إلى مدربها لمعانقته طويلا.

وقالت بادوسا متوجهة بكلامها إلى آزارنكا بعد تسلمها كأس البطولة: "أتذكر، كنت في الرابعة عشرة او الخامسة عشرة من عمري، كنت أشاهدك تخوضين بطولات الغراند سلام وكنت أقول لمدربي أريد اللعب مثل فيكتوريا. من دونك ولاعبات من امثالك لم أكن للتواجد هنا".