انسحاب هاليب وكيربر من إنديان ويلز بسبب الإصابة

وقالت هاليب المصنفة الثانية عالمياً بطلة ويمبلدون التي تعاني من إصابة في القدم في بيان: "أشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية لاضطراري للانسحاب من بطولة إنديان ويلز 2020".

وأضافت "ولسوء الحظ فإنّ الإصابة في القدم التي تعرضت لها قبل بطولة دبي لا تزال تسبب لي المتاعب ولن أتمكن من التعافي قبل موعد السفر إلى إنديان ويلز".

ولم يكتمل أيضاً شفاء كيربر (32 عاماً) المصنفة الأولى عالمياً سابقاً وصاحبة ثلاثة ألقاب كبرى من إصابة في الساق ويتوقع لها أن تغيب جراء ذلك أيضاً عن بطولة ميامي المفتوحة المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقالت كيربر وصيفة بطلة إنديان ويلز في العام الماضي عبر إنستغرام "صبري يتعرّض لاختبار هذه الأيام بينما أتعافى من إصابة في الساق اليسرى".

وأضافت: "كنت آمل أن أكون جاهزة للمشاركة في بطولتي إنديان ويلز وميامي المقبلتين لكن فريقي الطبي نصحني بالانتظار قليلاً".



