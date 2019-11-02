انسحاب نادال من نصف نهائي دورة باريس

وبذلك سيجمع نهائي الدورة الباريسية بين المصنف الأول عالمياً نوفاك دجوكوفيتش، الفائز على البلغاري غريغور ديميتروف في نصف النهائي الأول، بالكندي دينيس شابوفالوف الذي استفاد من إعلان الإسباني انسحابه من مواجهته في المباراة نصف النهائية الثانية، قبل دقائق من موعدها.

وقال الإسباني الذي سيحتل صدارة التصنيف العالمي الأسبوع المقبل، في بيان السبت لتبرير انسحابه "خلال الإرسال الأخير لي في فترة الإحماء هذا الصباح، شعرت بشيء في عضلات البطن".

وأضاف "إنها لحظة حزينة جدا بالنسبة إلي. لقد استمتعت كثيراً خلال الدورة بأكملها، استمتعت في الملعب ..."، موضحا "(كنت) في مرحلة وضعتني في موقف أقاتل فيه من أجل أشياء كبيرة هنا".

وتابع "أعتقد أن عضلة البطن لا تسمح لي بالإرسال على المستوى الذي أحتاج إليه لكي أكون قادرًا على المنافسة"، مشيرا إلى أنه "عندما يكون هناك ضغط في العضلات، فإن ذلك يدفعك لبذل الكثير من الجهد في كل إرسال، وبالتالي فإن فرصة تفاقم هذه الإصابة تكون كبيرة".

وأردف قائلا "عانيت من هذه الإصابة في الماضي، ولهذا السبب كانت توصية الأطباء هي عدم اللعب".

ويواجه نادال الآن سباقا مع الوقت ليكون جاهزا لخوض بطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم، والمقررة في لندن اعتبارا من العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وقال "سأفعل كل ما وسعي وكل ما هو ممكن للتعافي من أجل خوض البطولة"، مضيفا "لكن كما تتوقعون، اليوم لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال".