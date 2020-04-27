انسحاب غريب لنادال من مباراة افتراضية

وكان من المقرر أن يخوض نادال مباراة ضمن بطولة مدريد المفتوحة الافتراضية، التي يشارك فيها 32 من أفضل لاعبي العالم ويجري خلالها استبدال المضارب بأجهزة إلكترونية ويكون اللعب من المنازل، لكنه لم يظهر اليوم.

ونقلت شبكة يوروسبورت عن فليسيانو لوبيز مدير البطولة قوله "كان من المقرر أن يشارك رفائيل لكني أعتقد انه يعاني من مشكلة في الظهر اليوم. أعتقد انه أصيب لذا طلب أن يلعب غداً".

وفاز نادال، الذي حرمته الإصابات في السابق من الدفاع عن ألقابه في ويمبلدون والأولمبياد، على الكندي دينيس شابوفالوف 4-3 في أول مباراة بالمجموعة.

ومثل كل بطولات التنس الأخرى منذ آذار/ مارس وحتى نهاية تموز/ يوليو على الأقل أوقف فيروس كورونا نشاط اللعبة وتقام مباريات مدريد بشكل افتراضي.

ويتنافس 16 لاعباً و16 لاعبة في استاد مانولو سانتانا في بطولة لألعاب الفيديو، وسحبت القرعة يوم الجمعة ووقع نادال في المجموعة الأولى بجانب البريطاني آندي موراي والفرنسي جايل مونفيس والكندي الصاعد شابوفالوف.

ولا تصب التوقعات في صالح نادال الذي لا يهوى كثيراً هذه الألعاب.

ورغم أن البطولة تقام على سبيل التسلية في ظل استمرار حالة العزل العامـ لكن من المتوقع أن تحظى بمشاهدة كبيرة من الجماهير عبر موقع فيسبوك.

وتبلغ قيمة الجوائز 150 ألف يورو (161790 دولارا) في كل مسابقة للرجال والسيدات وسيحدد الفائزون كيفية التبرع بالمكافت لمساعدة اللاعبين الذين يعانون مالياً بجانب تخصيص 50 ألف يورو لجهود مكافحة مرض كوفيد 19.