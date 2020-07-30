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الدوري الإيطالي
تنس

انسحاب بارتي من فلاشينغ ميدوز بسبب مخاوفها من فيروس كورونا

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أعلنت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً انسحابها من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق في31  أب/أغسطس في نيويورك على ملاعب فلاشينغ ميدوز، وذلك بسبب التخوف من فيروس كورونا المستجد.

AFP


وقالت بارتي في بيان رسمي إلى وسائل الإعلام الأسترالية الخميس: "قررت أنا وفريقي عدم السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في دورة سينسيناتي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام".

وتمّ نقل دورة سينسيناتي للرجال والسيدات استثنائياً إلى نيويورك لتقام في 20 أب/أغسطس وقالت بارتي: "أعشق هذين الحدثين وهذا يعني بأن قراري كان صعباً لكن لا تزال ثمة مخاطر مرتفعة بشأن كوفيد-19  ولا أشعر بالراحة للسفر في هذه الحالة أنا وفريقي".

وأضافت: "أتمنى للاتحاد الأميركي لكرة المضرب الأفضل لهاتين الدورتين وأتطلع بفارغ الصبر للعودة العام المقبل".

وباتت بارتي أبرز اسم يعلن غيابه عن هذه البطولة الكبيرة وجاء قرارها في وقت تخطى فيها عدد الوفيات في الولايات المتحدة 150ألف شخص جراء جائحة كورونا بالإضافة إلى إصابة 4.4 مليون شخص.

وكشفت بارتي بأنها ستتابع تطورات الوضع الصحي حول العالم قبل اتخاذ القرار بالتوجه إلى أوروبا للدفاع عن لقبها بطلة لرولان غاروس الفرنسية التي ستنطلق في 27 أيلول/سبتمبر المقبل وقالت في هذا الصدد "سأتخذ قراري بشأن بطولة فرنسا المفتوحة والدورات الأوروبية في الأسابيع المقبلة".

فلاشينغ ميدوز غراند سلام آشلي بارتي
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