انسحاب أوساكا من سينسيناتي

اضطرت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة اولى عالميا الى الانسحاب من مباراتها ضد الأميركية صوفيا كينان والنتيجة 6-4 و1-6 و2-صفر لصالح الأخيرة وذلك لإصابة اليابانية في ركبتها ضمن ربع نهائي من دورة سينسيناتي الأميركية لكرة المضرب.

وخضعت أوساكا للعلاج خلال المباراة لكنها لم تتمكن من اكمالها ما رسم علامة استفهام حول قدرتها في الدفاع عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز التي تنطلق في 26 الحالي.

وقالت أوساكا "العام الماضي احرزت لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، اما هذا العام فسأحاول المشاركة فيها".

واضافت "لا أفكر حتى بالتتويج بالبطولة في الوقت الحالي، كل ما اريد هو ان احظى بالفرصة لكي أشارك فيها. اذا كانت هناك نسبة واحدة للغياب عن البطولة، فهذا أمر يقلقني".

في المقابل، بلغت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة ثانية عالميا الدور نصف النهائي بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 5-7 و6-2 و6-صفر.

وتستطيع بارتي استعادة المركز الأول في التصنيف العالمي من أوساكا والذي خسرته مطلع الاسبوع الحالي، إذا نجحت في بلوغ المباراة النهائية للدورة الأميركية التي تأتي ضمن سلسلة دورات استعدادا لبطولة فلاشينغ ميدوز.

وقالت بارتي "أنا في نصف النهائي للمرة الاولى هنا. لا أفكر في التصنيف إطلاقا.ألعب كل مباراة على حدة".

وتابعت "امضيت ثلاثة اعوام رائعة مع فريقي وموسما رائعا حاليا. انا سعيدة لتواجدي في نصف النهائي في سينسيناتي".

واوضحت "كنت أكثر صبرا في المجموعتين الثانية والثالثة. أرسلت بطريقة أفضل ونجحت في اصابة أهدافي. العب أفضل كرة مضرب لي عندما يكون تفكيري واضحا وبالتالي استطيع التنويع في لعبي".

واحتاجت بارتي التي توجت بطلة لرولان غاروس الفرنسية في حزيران/يونيو الماضي الى ساعة و44 دقيقة لحسم المباراة في صالحها وستلتقي في الدور المقبل مع الروسية سفتلانا كوزنتسوفا الفائزة على التشيكية كارولينا بليسكوفا 3-6 و7-6 (7-2) و6-3.

وتكرر سيناريو المباراة الاخيرة لبارتي مع الاستونية آنيت كونتافيت عندما خسرت المجموعة الاولى قبل ان تخرج فائزة بمجموعتين لواحدة، في مباراتها مع ساكاري التي حسمت الاولى بصعوبة 7-5.

لكن بارتي سرعان ما استعادة توازنها وقلبت الامور في صالحها تماما بعد ذلك، فلم تجد اي صعوبة في حسم الثانية ثم اجهزت على منافستها بمجموعة ثالثة "نظيفة".