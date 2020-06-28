انتقادات لجدول استئناف منافسات التنس

وعلقت منافسات الكرة الصفراء، حالها كحال غالبية المنافسات الرياضية، اعتباراً من آذار/مارس الماضي بسبب تفشي "كوفيد-19". وستبدأ المنافسات الاحترافية للعبة لدى المحترفات والمحترفين بالعودة اعتباراً من آب/أغسطس، في ظل إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

لكن الدورات ستقام وفق جدول مكثف، يشمل خصوصاً إقامة بطولتي غراند سلام في غضون نحو شهر فقط، هما فلاشينغ ميدوز الأميركية ورولان غاروس الفرنسية وفي الأسبوعين الفاصلين بينهما.

وفي تصريحات لشبكة "إي أس بي أن"، قال طوني نادال "تحدثت إلى (رافا)، وتساوره شكوك حيال أي دورة سيشارك فيها"، معتبراً أن الجدول "غير واقعي، لاسيما بالنسبة إلى اللاعبين المخضرمين، غير القادرين على خوض المنافسات على مدى أسابيع متتالية".

وتابع "أعتقد أن ما قامت به رابطة المحترفين بشع بعض الشيء. القرار (بشأن جدول الموسم) يصب في عكس صالح لاعبين مثل رافا أو نوفاك دجوكوفيتش"، في إشارة إلى اللاعب الصربي المصنف أول عالمياً، والذي أعلن الأسبوع الماضي إصابته بـ "كوفيد-19".

وفي سياق متصل، أعرب موراي المصنف أول عالميا سابقاً، عن خشيته على سلامة اللاعبين في ظل الانتقال بشكل سريع بين أرضية ملعب وأخرى.

وقال "من غير الآمن للاعبين الانتقال مثلاً من خوض نصف النهائي أو النهائي في نيويورك (على أرضية صلبة)، واللعب الثلاثاء (أي بعد أيام فقط) في مدريد على أرضية صلصالية، بعدما غابوا عن المنافسات لفترة طويلة".

ودعا موراي رابطة المحترفين إلى إعادة البحث في نظام التصنيف العالمي الذي تعتمده، ليأخذ في الاعتبار الظروف التي اختبرتها اللعبة في الآونة الأخيرة.

وأوضح "ربما من المفيد النظر إلى نظام تصنيف على مدى عامين في الوقت الحالي، لئلا تتم معاقبة اللاعبين الذين قدموا أداء جيداً في العام الماضي، لكنهم غير قادرين على الدفاع عن نقاطهم بشكل جيد".

وتابع "ثمة دورات كبيرة كل أسبوع وسيكون صعباً على اللاعبين الذين عادة ما يفوزون، الالتزام بخوض هذا العدد من المنافسات. أعتقد أن علينا أن نكون حريصين بعض الشيء مع التصنيف".



