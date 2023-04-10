النجمة التونسية أُنس جابر إلى المركز الرابع في تصنيف السيدات

وتوجت جابر (28 عاماً) باللقب الأول لهذا هذا العام والرابع في مسيرتها الاحترافية، فصعدت مرتبة واحدة على حساب الفرنسية كارولين غارسيا التي تراجعت الى المركز الخامس.

وثأرت التونسية التي غابت عن دورتي دبي والدوحة بسبب عملية جراحية بسيطة في الركبة عقب خروجها المبكر من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى، من السويسرية التي حرمتها من لقب الدورة الاميركية العام الماضي.

وعادت جابر إلى المنافسات في دورة إنديان ويلز الأميركية للألف وخرجت من الدور الثالث، ثم ودعت دورة ميامي للألف أيضاً من الدور الثاني، قبل أن تتألق بشكل لافت في دورة تشارلستون حيث حققت نتائج إيجابية في الموسمين الماضيين عندما بلغت المباراة النهائية 2022 والدور نصف النهائي 2021. كما بلغت جابر المباراة النهائية للدورة ذاتها عام 2021 عندما كانت ضمن دورات الـ250.

يذكر أن جابر استهلت الموسم في المركز الثاني في التصنيف العالمي.

وكان صعود جابر التغيير الوحيد على المراكز العشرة الأولى في التصنيف الذي تسيطر عليه البولندية إيغا شفيونتيك مدة عام أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية جيسيكا بيغولا.



تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8975 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6891

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5735

4. أنس جابر (تونس) 5031 (+1)

5. كارولين غارسيا (فرنسا) 4990 (-1)

6. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 4346

7. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 4305

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3505

9. ماريا ساكّاري (اليونان) 3191

10. بترا كفيتوفا (تشيكيا) 3162



