النجمة التونسية أُنس جابر إلى نهائي دورة تشارلستون

وكسرت كاساتكينا التي أحرزت لقب الدورة في العام 2017، إرسال جابر ثلاث مرات في المجموعة الأولى لتتقدم 5-2، قبل تعليق المباراة لعدة ساعات بسبب الأمطار، في وقت كانت الرةسية متقدمة 5-3.

ولكن بعد استئناف المباراة، انتفضت جابر لانتزاع المجموعة الأولى 7-5 في 52 دقيقة.

وبعد معركة جميلة بين البطلتين، فازت جابر بالمجموعة الثانية بالنتيجة نفسها وستلعب أول نهائي لها في الموسم الحالي والحادي عشر في مسيرتها.

وستلاقي جابر، وصيفة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي، الفائز في نصف النهائي الآخر، بين المدافعة عن اللقب السويسرية بيليندا بينتشيتش والأميركية جيسيكا بيغولا في انتظار استكمال مواجهتهما التي توقفت في الشوط الفاصل من المجموعة الثانية بسبب الأمطار أيضاً.

وكانت بنتشيتش فازت بالمجموعة الأولى 7-5، فيما عُلّقت المباراة عندما كانت النتيجة 6-6 في المجموعة الثانية.



