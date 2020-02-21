المهندي يتوقع نهائي قوي في بطولة قطر توتال

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وتحدّث المهندي عن القرعة قائلاً: "القرعة ممتازة. وجود البطلات على رأس القائمة خول لهم الاستفادة من يومين راحة. ووجود 7 لاعبات من الـ"Top 10" سيرفع في مستوى البطولة وسيقدم دافعاً للجميع من أجل تقديم مستوى جيد لتكون هذه النسخة من بين الأفضل في تاريخ البطولة التي تقام في الدوحة".

وأضاف مدير بطولة قطر توتال قائلاً: "سيكون الطريق ممهداً للمصنفات الأوليات للتقدم في هذه البطولة وسنكون على موعداً مع جولات حاسمة ونهائي قوي هذا العام".

وأشار المهندي للاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة 45 عالمياً والمشاركة ببطاقة دعوة قائلاً: "أنس فرضت نفسها واحتاجت الحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة. نتمنى لها التوفيق كما نرجو أن نراها في المباراة النهائية".

كما شدد سعد المهندي على دعم اللجنة المنظمة لبطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب لكل اللاعبات العربيات وضمان مشاركتهن في المنافسات من أجل مقارعة اللاعبات المميزات في ملاعب الكرة الصفراء.

